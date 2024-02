Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 2.)

Ljubljana, 8. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o obisku slovenske predsednice Nataše Pirc Musar v Sarajevu, kjer je izrazila podporo Bosni in Hercegovini pri vključevanju v Evropsko unijo. Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala o pozivu slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon o tesnejšem sodelovanju Evropske unije in afriških držav.