Pregled - svet, 8. 2. (četrtek)

KIJEV - Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov je sporočil, da so vrhovnega poveljnika vojske Valerija Zalužnega razrešili s položaja. Ob tem se je Zalužnemu, ki je vodil ukrajinske sile med rusko invazijo, zahvalil za njegovo delo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za naslednika Zalužnega imenoval poveljnika kopenskih sil Oleksandra Sirskega. MEdtem so ruske sile ponoči izvedle nove napade z brezpilotnimi letalniki na več ukrajinskih regij. Po navedbah ukrajinskih oblasti je zračna obramba sestrelila 11 od 17 ruskih dronov. V napadih je bila ubita najmanj ena oseba, še devet pa je bilo ranjenih. Ruske sile so po navedbah lokalnih oblasti tudi vdrle v mesto Avdijivka v regiji Doneck.

PARIZ - Zemlja je prvič v zgodovini preživela 12 mesecev s temperaturami, ki so bile za 1,5 stopinje Celzija višje kot v predindustrijskem obdobju, je sporočila služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S). V obdobju med februarjem lani in januarjem letos se je namreč povprečna temperatura zemeljskega površja dvignila za 1,52 stopinje nad predindustrijsko referenčno vrednost. To sicer ne pomeni trajne kršitve meje 1,5 stopinje določene v pariškem sporazumu, saj se ta meri skozi desetletja, pojasnjujejo znanstveniki. Po podatkih Copernicusa je bil prejšnji mesec tudi najtoplejši januar v zgodovini, temperature pa so bile na splošno za 1,66 stopinje višje od januarskega povprečja za obdobje med letoma 1850 in 1900.

ŽENEVA/GAZA/TEL AVIV - Visoki predstavnik ZN za človekove pravice Volker Türk je dejal, da izraelsko uničevanje stavb na obmejnem območju v Gazi z namenom ustvariti varovalni pas, da bi preprečili napade na Izrael, predstavlja vojni zločin. Izrael se pripravlja tudi na okrepitev vojaških operacij v Rafi na jugu Gaze, medtem ko nadaljuje napade na mesto Han Junis. Po podatkih palestinskih zdravstvenih oblasti, ki so pod nadzorom gibanja Hamas, je bilo v izraelskih napadih na območju Gaze v 24 urah ubitih 130 Palestincev. Od začetka vojne med Izraelom in Hamasom 7. oktobra lani je bilo po palestinskih podatkih v izraelskih napadih na enklavo ubitih najmanj 27.840 ljudi. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v sredo med obiskom Tel Aviva sicer dejal, da je dogovor o vrnitvi talcev iz Gaze še vedno mogoč in med pripravami na okrepljeno izraelsko ofenzivo na Rafo, kamor so se zatekli številni Palestinci, pozval k zaščiti civilistov v Gazi.

ISLAMABAD - V Pakistanu so volivci izbirali nov parlament. Zmago si lahko po napovedih obeta nekdanji premier Navaz Šarif. Volitve so sicer minile v senci novega nasilja. V dveh ločenih napadih v pokrajinah Balučistan in Kiber Paktunkva je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, večinoma varnostnih sil, več ljudi je bilo ranjenih. Volitve je sicer zaznamoval tudi začasni izklop telefonskega omrežja.

BRUSELJ - Države članice so podprle dogovor o migracijskem paktu EU, ki so ga decembra lani dosegle z evropskimi poslanci. Sledilo bo potrjevanje v Evropskem parlamentu, pakt pa bodo morale uradno potrditi tudi še članice v Svetu EU. Unija je tako korak bližje zakonodaji, katere cilj je celovito upravljanje migracij. Države članice so potrdile svojo zavezanost k izboljšanju evropskega azilnega in migracijskega sistema, je ob tem povedala belgijska državna sekretarka za azil in migracije Nicole de Moor. Z novimi pravili bo evropski azilni sistem postal bolj učinkovit, okrepila pa se bo tudi solidarnost med članicami, je dodala.

WASHINGTON - Ameriško brezpilotno letalo je v sredo v Bagdadu ubilo višjega poveljnika proiranske skupine Kataib Hezbolah, ki jo ZDA krivijo za napad na severu Jordanije, ko so umrli trije ameriški vojaki. Skupno so bili ubiti trije ljudje. Osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da napad ni terjal žrtev med civilisti. Irak in Iran sta bila do napada kritična, češ da ZDA tako ogrožajo varnost v regiji.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče je ob zaostrenih varnostnih ukrepih obravnavalo pritožbo bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na odločitev vrhovnega sodišča zvezne države Kolorado o odstranitvi njegovega imena z glasovnic za letošnje predsedniške volitve. Vrhovno sodišče ima šest konservativnih članov in tri liberalne sodnice. Z izjemo predsednika vrhovnega sodišča Johna Robertsa, ki je bil skeptičen do argumentov obeh strani, so drugi konservativci zastavljali ostrejša vprašanja zagovornikom Trumpove strani, menijo analitiki televizije ABC.

STRASBOURG - Evropski poslanci so v sprejeti resoluciji pozvali k neodvisni preiskavi nepravilnosti na decembrskih volitvah v Srbiji. Če se bo izkazalo, da so bile srbske oblasti neposredno vpletene v volilno goljufijo, bi morala EU začasno ustaviti izplačevanje evropskih sredstev Srbiji, so še poudarili. To bi bilo treba prav tako storiti, če srbske oblasti ne bodo želele izpolniti priporočil Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi Ovse in Beneške komisije na področju volitev.

STRASBOURG - Evropski poslanci so v sprejeti resoluciji obsodili nenehna prizadevanja Rusije za spodkopavanje evropske demokracije. Pri tem so opozorili, da izvoljeni politiki in stranke v Evropi zavestno služijo ruskim interesom. Pozvali so še k preiskavi obtožb na račun latvijske evroposlanke, da naj bi delovala kot informatorka ruske FSB.

BRUSELJ - Države članice EU so podprle načrtovano vojaško misijo za zaščito trgovskih ladij v Rdečem morju pred napadi jemenskih hutijevcev, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdilo več diplomatov. Operativni štab pomorske operacije, ki se bo imenovala Aspides, bo v grškem mestu Larisa. Formalno odločitev o vzpostavitvi in začetku misije naj bi sprejeli na zasedanju zunanjih ministrov 19. februarja v Bruslju. Nemčija namerava v pomorski operaciji sodelovati s fregato Hessen. Ladja z okoli 250 vojaki na krovu je danes zapustila pomorsko bazo v Wilhelmshavnu proti Rdečemu morju.

BAKU - Azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev je na predčasnih predsedniških volitvah v sredo pričakovano osvojil nov sedemletni mandat. Glede na izide vzporednih volitev, ki so jih po zaprtju volišč objavili državni mediji, je Alijev prejel med 92,4 in 93,9 odstotka glasov. Opazovalci volitev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) pa so danes opozorili, da na volitvah ni bilo prave konkurence, poleg tega pa so volitve zaznamovale številne pomanjkljivosti in omejitve medijev.

MADRID/RIM - Kmečki protesti po Evropi se nadaljujejo. V Španiji kmetje protestirajo že tretji dan zapored, s traktorji so blokirali več cest v državi, največ nevšečnosti pa so povzročili v regijah Valencija, Astorija in Kastilija-La Mancha. Pritisk stopnjujejo tudi kmetje v Italiji, ki žugajo z blokadami Rima in Sanrema, kjer do sobote poteka znameniti glasbeni festival.

STRASBOURG - V Evropski uniji bosta od začetka prihodnjega leta prepovedana uporaba in izvoz amalgamskih oziroma črnih zobnih zalivk, predvideva doseženi politični dogovor evropskih poslancev in držav članic o predlogu revizije uredbe o živem srebru. Spremembe zakonodaje prinašajo tudi prepoved žarnic z živim srebrom.

MOSKVA/PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping in njegov ruski kolega Vladimir Putin sta obsodila politiko vmešavanja ZDA v zadeve drugih držav in Washington obtožila, da želi zajeziti njuni državi, je sporočil Kremelj po pogovoru med voditeljema. Predsednika sta tudi poudarila skupne strateške interese in sodelovanje med državama.

MOSKVA - Ruska volilna komisija je zaradi domnevnih nepravilnosti zavrnila kandidaturo opozicijskega politika Borisa Nadeždina za prihajajoče predsedniške volitve, je na družbenih omrežjih sporočil Nadeždin. Z odločitvijo komisije se ne strinja, v luči tega pa je napovedal, da se bo nanjo pritožil na vrhovno sodišče.

WASHINGTON - Ameriški senat v sredo ni izglasoval kompromisnega zakonskega predloga o 118 milijard dolarjev vredni pomoči Ukrajini, Izraelu in Tajvanu. Predlog je dobil le 49 glasov podpore od potrebnih 60, saj je proti glasovalo tudi pet demokratov, ki zavračajo zaostrovanje politike do migrantov, kar je del kompromisa.

WASHINGTON/BRUSELJ - Predstavniški dom ameriškega kongresa v torek ni uspel potrditi ustavne obtožbe ministra za domovinsko varnost Alejandra Mayorkasa. Za potrditev ustavne obtožbe, ki je Mayorkasu očitala namerno in sistematično zavračanje zakonodaje o meji, je glasovalo 214 kongresnikov, proti pa jih je bilo 216, pri čemer so štirje republikanci glasovali skupaj z demokrati. Demokratska stranka je poskus ustavne obtožbe zavrnila kot neutemeljen poskus politične diskreditacije.

REYKJAVIK - Na polotoku Reykjanes na jugozahodu Islandije je izbruhnil vulkan. To je že tretji izbruh na tem območju od decembra. Razpoka, iz katere uhaja lava, je dolga približno tri kilometre in zaenkrat ne ogroža bližnje vasi Grindavik.

TIRANA - Albanski parlament je preložil glasovanje o ratifikaciji spornega dogovora z Italijo, po katerem bi prosilce za azil, rešene na morju, nastanili v dveh migrantskih centrih v Albaniji. Poslanci bodo z glasovanjem počakali, dokler jim ne bodo na voljo vsi ustrezni dokumenti glede odločitve ustavnega sodišča, ki je sicer dogovor že podprlo.