Nemška skladišča plina še vedno dobro zapolnjena

Berlin, 8. februarja - Nemška skladišča plina so bila v sredo zjutraj zapolnjena skoraj 74-odstotno, do prihodnje zime pa bodo lahko zaloge vnovič 100-odstotne, ocenjujejo v nemškem združenju Initiative Energien Speichern (INES). Pred letošnjo zimo so skladišča v celoti napolnili 5. novembra.