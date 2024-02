Nezakonito prevažal tuje državljane, na koncu zapeljal na njivo in pobegnil

Kranj, 8. februarja - Policisti so v sredo zvečer na območju Kranja obravnavali romunskega državljana, ki je v avtomobilu romunskih registrskih oznak prevažal štiri državljane Sirije. Med vožnjo po avtocesti in cestah Kranja je storil več prometnih prekrškov, na koncu pa zapeljal na njivo in peš zbežal s kraja. Policisti so ga kmalu zatem izsledili in prijeli.