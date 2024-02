Evropski parlament obsodil rusko spodkopavanje evropske demokracije

Strasbourg, 8. februarja - Evropski poslanci so v danes sprejeti resoluciji obsodili nenehna prizadevanja Rusije za spodkopavanje evropske demokracije. Pri tem so opozorili, da izvoljeni politiki in stranke v Evropi zavestno služijo ruskim interesom. Pozvali so še k preiskavi obtožb na račun latvijske evroposlanke, da naj bi delovala kot informatorka ruske FSB.