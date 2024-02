Kmečki protesti v Španiji že tretji dan, vse bolj jezni tudi kmetje v Italiji

Madrid/Rim, 8. februarja - Kmečki protesti po Evropi se nadaljujejo. V Španiji kmetje protestirajo že tretji dan zapored, danes so s traktorji blokirali več cest v državi, največ nevšečnosti pa so povzročili v regijah Valencija, Astorija in Kastilija-La Mancha. Pritisk stopnjujejo tudi kmetje v Italiji, ki žugajo z blokadami Rima in Sanrema.