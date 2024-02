Ovse: Volitve v Azerbajdžanu niso bile konkurenčne

Baku, 8. februarja - Na predčasnih predsedniških volitvah v Azerbajdžanu, na katerih si je predsednik Ilham Alijev v sredo zagotovil novi mandat, ni bilo prave konkurence, poleg tega pa so volitve zaznamovale številne pomanjkljivosti in omejitve medijev, so danes opozorili opazovalci volitev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).