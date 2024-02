Ljubljanski Prešernov trg ponovno preplavili poezija in množica

Ljubljana, 8. februarja - Člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) so opoldne slovenski kulturni praznik počastili na ljubljanskem Prešernovem trgu z 38. tradicionalnim recitalom Prešernove poezije. Dogodek je na trg privabil številne, ki so uživali v interpretacijah članov različnih slovenskih gledališč in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture.