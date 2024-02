V Pakistanu zaprli volišča

Islamabad, 8. februarja - V Pakistanu so se danes zaprla volišča, na katerih so volivci izbirali nov parlament. Zmago si lahko po napovedih obeta nekdanji premier Navaz Šarif. Volitve so sicer minile v senci novega nasilja. V dveh ločenih napadih v pokrajinah Balučistan in Kiber Paktunkva je bilo ubitih najmanj sedem policistov, več ljudi je bilo ranjenih.