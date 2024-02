Raziskava: V Evropi največ možnosti za recesijo v Nemčiji, na Otoku in na Nizozemskem

München, 8. februarja - Do konca leta bi lahko mnoge države po svetu pristale v recesiji. V Evropi je recesija najbolj verjetna v Nemčiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem (38-odstotna možnost) ter v Ukrajini (41-odstotna možnost), kaže redna četrtletna raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo in Švicarskega inštituta za ekonomsko politiko.