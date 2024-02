V CD nova slovenska opera za otroke in mlade Kekec in škrat Skovik

Ljubljana, 10. februarja - V Cankarjevem domu (CD) bo drevi premiera nove slovenske opere za otroke in mlade Kekec in škrat Skovik. Moči zanjo sta združila pesnik, pisatelj, in dramatik Milan Dekleva ter skladatelj Tomaž Habe. Po besedah Dekleve je Kekec prava oseba za današnji, etično in informacijsko precej onesnažen svet, saj trmasto sledi nareku svojega srca.