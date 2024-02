Softbank po štirih četrtletjih izgub znova na zeleni veji

Tokio, 8. februarja - Japonski investicijski velikan Softbank je med oktobrom in koncem decembra 2023 po štirih četrtletjih izgub vnovič zabeležil čisti dobiček. Nanesel je 950 milijard jenov (5,96 milijarde evrov). V Softbank so dobre rezultate pripisali donosom iz investicij v tehnološka zagonska podjetja in v izvedene finančne instrumente.