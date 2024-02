Kitajska januarja z najvišjo deflacijo v več kot 14 letih

Peking, 8. februarja - Kitajska je januarja zabeležila novo medletno deflacijo, četrto zapored in najvišjo po drugi polovici leta 2009. Cene življenjskih potrebščin so medletno nazadovale za 0,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke več od napovedi analitikova. Decembra so imeli v drugem največjem gospodarstvu na svetu 0,3-medletno znižanje cen življenjskih potrebščin.