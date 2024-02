Opera Starec in morje v režiji Karmine Šilec v Severni Karolini

Raleigh, 10. februarja - Po svetovni premieri opere The Old Man and The Sea v režiji slovenske glasbenice Karmine Šilec v Arizoni bodo operno priredbo romana Ernesta Hemingwaya Starec in morje ameriške skladateljice Paole Prestini danes izvedli v Carolina Performing Arts Center v Chapel Hillu. Delo je zamišljeno konceptualno kot večplastna interpretacija motivov iz romana.