Ministrica Vrečko ob kulturnem prazniku s povabilom k praznovanju

Ljubljana, 8. februarja - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v video nagovoru ob slovenskem kulturnem prazniku povedala, da nam kultura in umetnost "omogočata, da se povezujemo z drugimi in izražamo svoje ideje in stališča". Ustvarjalnost ima po njenih besedah "moč, da sproža spremembe in postavlja vprašanja, ki so ključna za naša življenja".