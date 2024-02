Vreme: Na vzhodu deloma jasno, drugod pretežno oblačno.

Ljubljana, 8. februarja - Danes bo na vzhodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na vzhodu okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek se bo povsod pooblačilo, v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil, ob morju bo pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah od 3 do 6, drugod od 8 do 12, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo večinoma oblačno in deževno, le na severovzhodu bo večji del dneva še suho. Ponekod bo še pihal južni do jugozahodni veter. V nedeljo bo oblačno in deževno.

Vremenska slika: Nad Atlantikom je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta valovi od Britanskega otočja, prek osrednje, do vzhodne Evrope. K nam z jugozahodnim vetrom doteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V krajih vzhodno in severno od nas bo deloma jasno, drugod bo pretežno oblačno. Na območju Kvarnerja in Gorskega Kotarja bo občasno rahlo deževalo. Marsikje bo pihal veter zahodnih smeri. V petek se bo povsod pooblačilo. V sosednjih pokrajinah Italije in v Kvarnerju ter Gorskem Kotarju bo deževalo. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik, v severnem Jadranu jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden, pri nekaterih posameznikih pa se pričakuje zmerna obremenitev. V petek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.