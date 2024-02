Francija v osrčju novega vala političnega boja proti superligi

Ljubljana, 8. februarja - Članice Evropske unije so po pobudi Francije v novem boju proti nogometni superligi podpisale skupno izjavo o tem, da bi pravno zagotovili povezavo med sezonskimi dosežki v domačih tekmovanjih in vsemi evropskimi tekmovanji, je poročal Politico. Pri tem so zapisali, da so videli osnutek izjave, ki so jo podpisale vse članice EU razen Španije.