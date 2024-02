Newyorčani z zmago na drugo mesto vzhodne konference

New York, 8. februarja - Hokejisti New York Rangers so ponoči z zmago s 3:1 proti Tampa Bay Lightning vsaj začasno skočili na drugo mesto vzhodne konference v severnoameriški ligi NHL. V tej sta bili v noči na četrtek še dve tekmi. Toronto Maple Leafs so s 5:4 odpravili Dallas Stars, Minnesota Wild pa v gosteh Chicago Blackhawks z 2:1.