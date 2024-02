Disney s četrtletnim dobičkom presegel pričakovanja

New York, 8. februarja - Ameriški konglomerat zabavne in medijske industrije Disney je v zadnjem četrtletju lani ustvaril 2,15 milijarde dolarjev čistega dobička, s tem pa presegel pričakovanja analitikov. Prihodke je s 23,55 milijarde dolarjev ohranil na ravni izpred leta dni. Delnice podjetja so se v podaljšanem trgovanju podražile za 6,71 odstotka na 105,79 dolarja.