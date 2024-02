Gen-I Volley se je vrnil na tretje mesto

Ljubljana, 7. februarja - Odbojkarice so odigrale sedmi krog drugega dela državnega prvenstva. Najbolj zanimiva je bila tekma v Novi Gorici, kjer je Gen-I Volley s 3:1 premagal Sip Šempeter in ga po dolgem času prehitel na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Obe ekipi imata sicer 35 točk in bosta do konca vodila boj za tretji najboljši položaj pred končnico.