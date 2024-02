Pogrešanega madžarskega pohodnika našli mrtvega

Ljubljana, 7. februarja - Gorski reševalci so popoldne na območju Jurjevca nad Kamniško Bistrico našli mrtvega 45-letnega madžarskega pohodnika, ki so ga pogrešali od petka. Okoliščine kažejo, da je umrl, ker je zaradi strmega, zasneženega in poledenelega terena padel z območja Dolgih sten in Malih Vratc v Kamniških Alpah v lovski prehod, so sporočili s PU Kranj.