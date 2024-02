Prvo zlato na biatlonskem SP Francozom, Slovenci deveti

Nove Mesto, 7. februarja - Francija se veseli prve zlate kolajne na letošnjem svetovnem prvenstvu v biatlonu v Novem Mestu nas Češkem. V mešani štafeti so jo osvojili Eric Perrot, Quentin Fillon Masillet, Justine Braisaz Bouchet in Julia Simon. Srebro so osvojili Norvežani in bron Švedi. Slovenija je osvojila deveto mesto.