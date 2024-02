Z akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo zbrali več kot 22.000 evrov

Kranj, 7. februarja - V Kranju so danes končali peto dobrodelno akcijo v okviru projekta V Kranju dobro v srcu mislimo, s katerim zbirajo sredstva za družine in posameznike v stiski. Izkupiček tokratne akcije je bil več kot 22.000 evrov, so sporočili z Mestne občine Kranj.