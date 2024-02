Golob s predstavnicama največjih sindikatov v zdravstvu o stebrnih pogajanjih

Ljubljana, 7. februarja - Predsednik vlade Robert Golob je danes na neformalni sestanek pred nadaljevanjem stebrnih pogajanj povabil predstavnike največjih sindikatov v zdravstvu z namenom seznanitve z razmerami in pospešitve pogajanj v okviru zdravstvenega stebra, so sporočili iz kabineta premierja. Povabili so tudi predstavnika Fidesa, a ga na sestanek ni bilo.