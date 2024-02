Številke Alibabe v tretjem četrtletju razočarale

Peking, 7. februarja - Kitajski spletni trgovec Alibaba je tretje četrtletje svojega poslovnega leta sklenil s 77-odstotnim padcem čistega dobička in petodstotno rastjo prodaje. Četudi so številke razočarale analitike, so v podjetju napovedali povečanje programa odkupa lastnih delnic za 25 milijard dolarjev (23,2 milijarde evrov).