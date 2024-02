Na Ljubljanski borzi po rasti v ospredju delnice NLB, Petrola in Telekoma

Ljubljana, 7. februarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes pridobil 1,15 odstotka in se ustavil pri 1364,80 točke. Za več kot dva odstotka so se podražile delnice NLB, Petrola in Telekoma Slovenije. Skupni promet je dosegel 2,93 milijona evrov, Krkine delnice so k temu tudi na račun 822.224 evrov vrednega svežnja prispevale več kot polovico.