Državni zbor obiskali predstavniki dobovskega Fašjenka in skupina Kapelski krampusi

Ljubljana, 7. februarja - Državni zbor so danes obiskali predstavniki dobovskega Fašjenka in skupina Kapelski krampusi. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič jim je izrekla dobrodošlico, pri tem pa jim je zaželela uspešno izvedbo pustnega karnevala, ki bo 17. februarja. Njegovo izročilo uspešno prenašajo tudi na mlajše rodove, so zapisali v DZ.