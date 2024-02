Ministrica Vrečko pred kulturnim praznikom: Zaradi kulture smo neskončno bogati

Ljubljana, 7. februarja - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v poslanici ob kulturnem prazniku zapisala, da je "kultura eden temeljev družbe in steber družbene pravičnosti". "Čeprav smo majhna država, smo tudi zaradi kulture neskončno bogati," je zapisala in dodala, da smo lahko ponosni na izjemne dosežke naših javnih zavodov, nevladnih organizacij in umetnikov.