Slovenski skakalci potihoma pričakovali Prevčevo slovo

pripravil Aljoša Žvirc

Planica, 8. februarja - Slovenski skakalni as Peter Prevc bo 24. marca v Planici uradno končal športno pot. Z odločitvijo je pomirjen, saj je to načrtoval že dve leti. Njegovi reprezentančni kolegi so se prav tako sprijaznili z njegovim odhodom in ga potihoma pričakovali. Na čustveni novinarski konferenci so z izbranimi besedami govorili o velikanu slovenskih skokov.