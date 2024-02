Snežne razmere v visokogorju

Ponekod, predvsem na senčnih pobočjih, je snežna odeja trda in poledenela, zato je tam velika nevarnost zdrsa. V petek se bo nevarnost snežnih plazov zaradi padavin povečala in bo znatna, 3. stopnje.

Snežna odeja se na prisojah preobraža zaradi dnevnega tajanja in nočnega zmrzovanja, na osojah pa se sprijema zaradi visoke temperature zraka. Marsikje na najbolj osončenih pobočjih je snežna odeja prekinjena s kopnimi mesti. Na vetru izpostavljenih mestih je snežna odeja pomrznjena, poledenela ali pa je sploh ni več. Stara območja napihanega snega so dobro povezana z ostalimi plastmi, zato jih lahko lokalno preobremenimo le z veliko obremenitvijo.

Danes je v visokogorju sončno, v sredogorju oblačno in megleno. Zgornji rob oblačnost je nad 2000 metrov in se bo do večera še nekoliko dvignil. V četrtek, bo vreme zelo podobno. Toplo je, nulta izoterma je na približno 2500 metrov, v četrtek pa bo še višje, blizu 3000 metrov. Danes in v četrtek bo pihal zmeren zahodnik. Jutri popoldne se bo začel krepiti jugozahodnik, z njim bo dotekal še bolj vlažen zrak. Popoldne se bo zato pooblačilo, zvečer bo na gorskih pregradah Južnih Julijskih Alp in Trnovskega gozda pričelo rositi. Padavine se bodo v petek dopoldne okrepile in se razširile na ves gorski svet. V Posočju bo meja sneženja blizu 2000 metrov, v osrednjih Julijskih Alpah, Karavankah in Kamniško-Savinskih Alpah pa na okoli 1800 metrov. Do petka zjutraj bo glavnina padavin na Tolminskem in na Trnovskem gozdu, drugod bo padavin malo. Nad 2000 metrov lahko v Julijcih pade do 20 centimetrov snega, pod to višino pa do 50 milimetrov dežja. V petek čez dan se bodo padavine še okrepile in se nadaljevale vsaj do nedelje dopoldne. Meja sneženja bo verjetno ostala nad 1800 metrov.

Do četrtka zvečer bo snežna odeja ostala precej stabilna. Ob padavinah v noči na petek se bo pod 2000 metrov zaradi dežja postopno zmanjšala stabilnost vrhnjih plasti snežne odeje, ki se bodo predvsem na strmih in travnatih pobočjih splazile kot plazovi mokrega sprijetega in tudi nesprijetega snega. Višje pa bo ob močnem jugozahodniku na pretežno trdo podlago padlo nekaj novega snega. Veter bo novi sneg napihal v zamete. Nevarnost snežnih plazov se bo že do petka zjutraj nekoliko povečala in bo zmerna, 2. stopnje. V petek čez dan se bo zaradi obilnih padavin nevarnost plazov povečala na znatno, 3. stopnjo.