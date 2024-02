Kranjec v Banskem na veleslalomu in mogoče tudi na slalomu

Andorra la Vella/Bansko, 7. februarja - Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo konec tedna nadaljeval s tekmami v veleslalomu in slalomu v Bolgariji in v Andori. V Banskem bosta tudi Žan Kranjec in Tijan Marovt. V Soldeuu pa se bodo za točke merile tri Slovenke Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Kranjec se bo o nastopu na drugem slalomu v sezoni odločil po veleslalomu.