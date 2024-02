Novi hrvaški generalni državni tožilec kljub aferi postal Ivan Turudić

Zagreb, 7. februarja - Hrvaški sabor je danes za novega generalnega državnega tožilca pričakovano potrdil Ivana Turudića, in to kljub aferi, v kateri se je znašel zaradi svojih spornih srečevanj in dopisovanj. Opozicija je danes pred glasovanjem ponovila svoje kritike in obtožbe na račun Turudića in vlade, po glasovanju in minuti tišine pa zapustila dvorano.