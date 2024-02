Sredi junija vrhunec praznovanja 1500 let Kopra in posvetitve škofa Nazarija

Koper, 7. februarja - Rdeča nit celoletnega praznovanja 1500 let obstoja mesta Kopra bo življenje in delo prvega koprskega škofa sv. Nazarija, najpomembnejše prireditve pa bodo sredi junija, so napovedali na današnji novinarski konferenci v Pokrajinskem muzeju Koper. V tej ustanovi bo na slovenski kulturni praznik začasno spet na ogled kip omenjenega svetnika.