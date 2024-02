Za pomoč čebelarjem zaradi lanskega izpada na voljo do 190.000 evrov

Ljubljana, 7. februarja - Kmetijsko ministrstvo je v javno razpravo posredovalo predlog odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v 2023. Odlok bo podlaga za izvedbo finančne pomoči čebelarjem, ki so lani zaradi neugodnih vremenskih razmer utrpeli izpad čebeljih pridelkov. Za pomoč so predvidena proračunska sredstva v višini do 190.000 evrov.