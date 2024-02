Vesna na evropske volitve z Vladimirjem Prebiličem kot nosilcem liste

Ljubljana, 7. februarja - Zelena stranka Vesna bo na letošnjih evropskih volitvah nastopila s svojo listo, katere nosilec bo kočevski župan in predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič. Lista Vesne je še vedno odprta in k sodelovanju vabijo vse, ki se prepoznajo V vrednotah in programu stranke in imajo pogum za resnične spremembe, so sporočili iz stranke.