Evropski poslanci: Kmetom je treba prisluhniti in jih podpreti

Strasbourg, 7. februarja - Kmetom je treba prisluhniti in jih podpreti, so danes v Evropskem parlamentu poudarili evropski poslanci v razpravi o težavah evropskih kmetov, ki v zadnjih tednih protestirajo v številnih državah. Obenem je bilo slišati številne kritike na račun zelenih ukrepov, ki da so nepremišljeni in uničujejo evropsko kmetijstvo.