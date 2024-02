V Gradcu postavili Foersterjevo opero Gorenjski slavček

V Gradcu so delo napovedali kot slovensko narodno opero, ki pripoveduje o razpetosti med ljubeznijo do doma in hrepenenjem po velikem širnem svetu, pa tudi o tem, kako se kolektiv opredeljuje skozi lastno tradicijo. Ustvaril jo je skladatelj, rojen na Češkem, ki je svoj kraj delovanja našel v današnji Sloveniji. Delo je nastalo na pobudo takratnega Dramatičnega društva, ki je leta 1869 razpisalo nagrado za slovensko opereto. Foerster (1837-1926) jo je zložil na libreto Luize Pesjak in jo nekaj let kasneje predelal v opero.

Kot so še zapisali v graški operi, je režiser z občutljivim očesom pogledal na na videz preprosto zgodbo, ki pod površjem skriva številne eksplozivne podrobnosti.

Zgodba pripoveduje o Franju, ki se vrne v domači kraj, kjer ga pričakujeta prijatelj Lovro in njegovo dekle Minka. V idiličnem gorenjskem kraju se takrat ustavi tudi zabavljaški Chansonette, ki Minko sliši peti in ji želi omogočiti pevsko kariero, vendar se vaščani odločijo, da mu bodo prekrižali načrte.

Izvedbi bo dirigiral Marko Hribernik, scenografijo podpisuje Marko Japelj, kostumografijo pa Leo Kulaš. Koreografija je delo hrvaškega koreografa Leonarda Jakovine. V uprizoritvi nastopajo člani ansambla graške opere.