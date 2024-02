V Likovnem salonu Celje na današnji praznik odprtje razstave Gibljive slike

Celje, 8. februarja - V Likovnem salonu Celje bo danes odprtje razstave Jake Babnika z naslovom Gibljive slike. Avtor razstave v svojem novem ciklu koncept aktivnega opazovanja in dokumentiranja javnega prostora tokrat s fotografijo in videom beleži prizore reklamnih oglasov na mestnem in tovorniškem prometu ter tiha obrobja mest, ki jih okupirajo te iste podobe.