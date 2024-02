Ne misli, da bo kdaj mimo ali dnevniški film o soočanju

Ljubljana, 7. februarja - V ljubljanskem Kinodvoru je bila v torek zvečer projekcija z glavno vesno nagrajenega filma Tomaža Groma Ne misli, da bo kdaj mimo. Grom in producentka filma Špela Trošt sta pred občinstvom spregovorila o procesu snemanja in montaže in o možnostih za prihodnje sodelovanje.