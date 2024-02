Kočevski policisti prijeli večkratna vlomilca, njuna pomočnika bodo ovadili

Kočevje, 7. februarja - Policisti so ta teden odvzeli prostost 25- in 26-letniku z območja Kočevja, ki sta s pomočjo še dveh sostorilcev od novembra vsaj štirikrat vlomila v objekte na območju Kočevja. Ukradla sta več gotovine, orožja in streliva, nakita in drugih vrednejših predmetov. Oba sta v priporu, njuna pomočnika bodo kazensko ovadili, so sporočili s policije.