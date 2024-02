V Mestni hiši razstava v opomin na izbrisane

Ljubljana, 7. februarja - V Steklenem atriju ljubljanske Mestne hiše bodo danes ob 18. uri odprli razstavo, v ospredju katere je rešitev avtorjev idejne zasnove obeležja Ć, ki od oktobra lani stoji v Parku izbrisanih. Razstava, ki bo na ogled do 7. marca, želi s foto in video predstavitvijo nastajanja obeležja in različnih reakcij nanj dodatno vzpodbuditi javni dialog.