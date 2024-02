Estrada iz Olimpije v Altach, Laci k Muri

Ljubljana, 7. februarja - Pascal Juan Estrada se pol leta pred iztekom sodelovanja z ljubljanskim nogometnim državnim in pokalnim prvakom Olimpijo v zameno za odškodnino seli v SCR Altach, so sporočili iz tabora zmajev. Žiga Laci pa se po štirih letih v Grčiji vrača v Fazanerijo, so zapisali pri prvoligašu Muri.