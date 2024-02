Protestni shodi sodnikov proti zlorabi, ignoranci in aroganci oblasti

Ljubljana, 7. februarja - Slovenski sodniki bodo na današnjih javnih shodih, ki bodo po vsej Sloveniji potekali pod geslom "100 tog za vladavino prava", protestirali proti zlorabi oblasti, popolni ignoranci, ki jo vlada in državni zbor kažeta do sodstva in sodnikov ter proti ignoranci vladajočih do pravnega reda Republike Slovenije, so sporočili iz sodniškega društva.