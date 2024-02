Za direktorja ZD Zagorje ob Savi štiri prijave

Zagorje ob Savi, 7. februarja - Na razpis za direktorja zagorskega zdravstvenega doma so prispele štiri prijave. Svet zavoda je prijave že pregledal in v kratkem bodo kandidati, ki so oddali popolne vloge oz. tisti, ki bodo zaprošeni za morebitne dopolnitve in jih bodo pravočasno dostavili, povabljeni na razgovor, je za STA povedal vršilec dolžnosti direktorja doma Borivoj Grden.