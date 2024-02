V +MSUM razstava študentov v sklopu pregledne razstave Aleksandre Vajd

Ljubljana, 7. februarja - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) bodo drevi odprli razstavo v razstavi z naslovom Občutja v hiši mojega telesa. Na ogled bodo dela študentk in študentov, nastala na delavnici, ki sta jo skupaj zasnovali Aleksandra Vajd in Anetta Mona Chisa v sklopu aktualne pregledne razstave Aleksandre Vajd Od znotraj dol in od zgoraj.