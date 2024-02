V nedeljo na Brdu pri Kranju 59. podelitev Bloudkovih nagrad

Ljubljana, 7. februarja - V nedelji bo ob 18. uri na Brdu pri Kranju 59. podelitev Bloudkovih nagrad, najvišjih državnih priznanj za šport. Navzoče bosta pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Poročilo odbora za podeljevanje nagrad bo podal predsednik in vrhunski alpinist Viktor Grošelj.