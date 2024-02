Visok poraz Bostona na domačem ledu, Vancouver na vrh

Boston, 7. februarja - Hokejisti najboljše ekipe vzhoda v severnoameriški ligi NHL Boston Bruins so po vrnitvi z vikenda All-Star v domači dvorani TD Garden doživeli visok poraz. Gostujoči Calgary Flames so slavili zmago s 4:1, s katero so Boston sklatili tudi z vrha lige. Tega zdaj zasedajo Vancouver Canucks, ki so tokrat s 3:2 v Raleighu premagali Carolina Hurricanes.