Pregled - šport, 6. 2. (torek)

PLANICA - Peter Prevc je naznanil konec športne poti. Na OI je osvojil štiri medalje, zlato na mešani tekmi v Pekingu 2022. Na SP je bil najvišje na drugem mestu v Predazzu 2013, na SP v poletih je trikrat stal na najvišji stopnički, v svetovnem pokalu ima 24 zmag med posamezniki in 12 ekipno. 2015/16 je osvojil veliki kristalni globus in slavil na novoletni turneji štirih skakalnic.

DOHA - Nogometna reprezentanca Jordanije se je po zmagi nad Južno Korejo z 2:0 (0:0) uvrstila v veliki finale azijskega prvenstva v Katarju. Za Jordanijo sta na polfinalni tekmi zadela Jazan Al Naimat v 53. in Mousa Al Tamari v 66. minuti. V finalu, ki bo 10. februarja v Lusailu, jo čaka zmagovalka tekme Iran - Katar, ki se bo sredo pričela ob 16. uri.

PHILADELPHIA - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA v Philadelphii s 118:102 premagali 76ers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste v 35 minutah in pol dosegel zanj skromnih 19 točk in šele četrtič v sezoni ni presegel 20 točk, temu je dodal osem skokov in tri podaje.

PHILADELPHIA - Trenutno najkoristnejši igralec lige NBA Joel Embiid bo po operaciji kolena odsoten s košarkarskih parketov najmanj štiri tedne, je sporočil njegov klub Philadelphia 76-ers. Embiid ima v tej sezoni povprečje 35,3 točke, 11,3 skoke, 5,7 podaje in 1,8 blokade na tekmo, igral pa je zgolj na 34 od 49 tekem Philadelphie. Po novih pravilih lige NBA mora igralec za nagrado MVP odigrati vsaj 65 tekem rednega dela.