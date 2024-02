V EU dogovor glede prve zakonodaje o boju proti nasilju nad ženskami

Bruselj, 6. februarja - Svet EU in Evropski parlament sta danes dosegla politični dogovor glede prve zakonodaje EU o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Zakonodaja določa pravila glede opredelitve in obravnave določenih kaznivih dejanj ter žrtvam zagotavlja potrebno podporo in zaščito, je sporočil Svet EU.