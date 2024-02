Ljubljana, 6. februarja - Od petka pogrešajo 45-letnega državljana Madžarske Sandorja Kovacsa. Visok je okoli 170 centimetrov, je obrit in športne postave. Po podatkih policije naj bi se v petek odpravil v Kamniško-Savinjske Alpe. Kljub temu, da so območje danes pregledali tudi s helikopterjem, pogrešanega še niso našli, so sporočili s Policijske uprave Kranj.